Bryan Adams wydał tytułowy utwór ze swojego nowego, studyjnego albumu ''So Happy It Hurt''. To pierwszy singiel zapowiadający nową płytę, którego premierę zaplanowano na marzec 2022 roku. Jak prezentuje się najnowszy kawałek od Bryana Adamsa?

Bryan Adams wydał singiel ''So Happy It Hurt''. To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

Wydaniu singla ''So happy it hurts'' towarzyszy oficjalny klip wyreżyserowany przez samego Bryana Adamsa, który tak wypowiedział się na temat nowego utworu;

Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie.

Tytułowy utwór „So happy it hurts” opowiada właśnie o wolności, autonomii, spontaniczności i dreszczyku emocji na otwartej drodze. Album, o tym samym tytule, porusza tematy małych, ulotnych chwil, które „są tak naprawdę sekretem szczęścia, a co najważniejsze, tworzą relacje między ludźmi.”

Album 'So happy it hurts'', którego premiera zaplanowana została na marzec 2022 roku, to 15. album Bryan Adamsa. Zawiera 12 nowych piosenek, których artysta jest współautorem. Album będzie dostępny na wszystkich platformach cyfrowych, a także w różnych formatach, w tym standardowym CD, deluxe oraz z książką w twardej oprawie i winylem. Będzie dostępny również ekskluzywny kolorowy winyl i limitowany box z płytę deluxe, winylem i książką w twardej oprawie oraz z podpisanym zdjęciem.

Utwory Bryana Adamsa wspięły się na #1 miejsca list przebojów w ponad 40 krajach. Muzyk jest uhonorowany tytułem Companion of The Order of Canada. Artysta ma na swoim koncie liczne nagrody Juno, 3 Oscary, 5 nominacji do Złotych Globów, nagrody Grammy, American Music Awards i ASCAP, liczne nagrody muzyczne, filmowe i telewizyjne.