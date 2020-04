Budka Suflera z nowym utworem "W kinie tak jest". Piosenkę napisał Romuald Lipko

6 lutego 2020 roku zmarł Romuald Lipko, współzałożyciel Budki Suflera. Muzyk przegrał walkę z nowotworem. Mimo odejścia artysty, zespół postanowił dalej funkcjonować i zamierza wydać piosenki, które zdążył napisać Lipko.

Tuż przed Wielkanocą, Budka Suflera podzieliła się utworem "W kinie tak jest". Kawałek powstał podczas sesji nagraniowej, która rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku. Tak muzycy wypowiedzieli się na temat materiału, nad którym teraz pracują:

Marzymy, by dokończyć to, co wspólnie zaczęliśmy i by ponownie zasłużyć na państwa przychylność i akceptację. Oby te piosenki, pomimo otaczającej nas rzeczywistości wywołały uśmiech na Waszych twarzach… "