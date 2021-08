Budka Suflera zaprosiła Cugowskiego na swój koncert. Fani: "Zniszczyliście cały dorobek tego zespołu"

Budka Suflera zagra w sobotę, 21 sierpnia 2021 koncert w Lublinie upamiętniający Romualda Lipkę, który zmarł w 2020 roku. W Ogrodzie Saskim mają pojawić się najbliżsi i zespół postanowił na swoim profilu na Facebooku zaprosić również Krzysztofa Cugowskiego. Fani zespołu uważają to za niesmaczne zagranie.

Budka Suflera wraca do koncertowania bez Cugowskiego. Fani są niezadowoleni: "Kończcie Panowie, wstydu oszczędźcie"

We wpisie Budki Suflera czytamy, że niedługo odbędzie się w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w Lublicie koncert dla Lipko, na którym będzie jego rodzina i mieszkańcy Lublina:

Ponownie kierujemy do Ciebie zaproszenie. Wystąp z nami jako gość w tym koncercie!

Pod wpisem możemy przeczytać komentarze fanów, którzy uważają, że panowie powinni wyjaśniać stosunki prywatnie, a nie w sieci:

Prowadzenie tego typu dyskusji za pośrednictwem mediów społecznościowych zawsze jest słabe. A te dwa słowa „jako gość” wpisano chyba tylko po to, żeby Cugowskiemu ciśnienie podnieść? Raczej nie tędy droga do zgody…

Z szacunku do fanów i samego siebie Pan Krzysztof powinien to odrzucić. Nazywanie go "gościem" też jest mocno słabe. Dlaczego tak bardzo utraciliście poczucie smaku i gustu? Zniszczyliście cały dorobek tego zespołu, możecie sobie tylko pogratulować.