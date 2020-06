Budka Suflera zarzuca Torzewskiemu oszustwo. Tenor oczekuje przeprosin

28 maja ukazał się pierwszy singiel nadchodzącej płyty Budki Suflera, którą grupa nagrała z Felicjanem Andrzejczakiem. Piosenka promująca album nosi tytuł "Niebo co dzień" i jest pierwszą od 1982 roku piosenka nagraną w studiu wspólnie przez muzyków. Autorem kompozycji jest zmarły w lutym tego roku Romuald Lipko, a za słowa piosenki odpowiada Tomasz Zeliszewski.

Budka Suflera zarzuca Torzewskiemu oszustwo

Co ciekawe, zaledwie dzień później tę samą kompozycję udostępnił Marek Torzewski. Na swojej stronie internetowej śpiewak operowy umieścił informację, że kompozycja została stworzona przez Lipkę specjalnie dla niego. Z tym stwierdzeniem nie zgodziła się Budka Suflera, która zamieściła w swoich mediach społecznościowych obszerne oświadczenie.

Dorota Mazurkiewicz-Lipko i Tomasz Zeliszewski jako osoby reprezentujące interesy Budki Suflera zarzucają Torzewskiemu naruszenie praw autorskich tekściarza oraz dobrych obyczajów. Grupa poinformowała, że oczekuje od śpiewaka oficjalnego oświadczenia o autorstwie opublikowanej przez niego kompozycji. Ponadto proszą, aby w opisie wideo znalazła się informacja, że Budka Suflera nie towarzyszy mu w wideo, ponieważ według nich - opis tenora to sugeruje.

Marek Torzewski szybko odniósł się do zarzucanych mu czynów. Menagerka Marka Torzewskiego umieściła na oficjalnej stronie stronie internetowej artysty listę dowodów w postaci publikacji, w których próbuje dowieść, że Romuald Lipko faktycznie napisał piosenkę "Niebo co dzień" specjalnie dla tenora. W jednym z punktów artysta za pośrednictwem swojej przedstawicielki przyznaje się do niedopatrzenia w związku z opisem wideo na YouTubie. Jak czytamy w oświadczeniu, zostało ono natychmiast naprawione, a autor słów kompozycji uzupełniony.

Obszerny tekst podkreśla również, że oryginalne nagranie numeru pochodzi z 2001 roku, czego według autorów - Budka Suflera nie akceptuje, a informacja zespołu o "nowej" piosence "Niebo co dzień" nie ma potwierdzenia w faktach.

W związku z zaistniałą sytuacją tym razem Marek Torzewski domaga się przeprosin od Budki Suflera.