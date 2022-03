Bury Tomorrow prezentują swój najnowszy singiel "Death (Ever Colder)". Utwór przemówi szczególnie do fanów Parkway Drive, Bring Me The Horizon czy Bullet For My Valentine. Posłuchajcie, jak prezentuje się ta piosenka.

Bury Tomorrow z nowym singlem "Death (Ever Colder)". Utwór usłyszymy na koncercie w Polsce [WIDEO]

Ich najbardziej ambitny dotychczas album (zarówno pod względem tekstowym, jak i dźwiękowym) „Cannibal” z 2019 roku sprawił, że o Bury Tomorrow zrobiło się naprawdę głośno. Od tego czasu zespół przeszedł sporo zmian – odwołane koncerty przez pandemię oraz z przyczyn osobistych i zawodowych, a przede wszystkim zmianę składu zespołu po odejściu Jasona Camerona. Teraz Bury Tomorrow wkracza w nową erę. Po okresie odpoczynku w grupie można odnaleźć nowego ducha, wraz z dwoma nowymi członkami.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się najnowszy kawałek Bury Tomorrow:

Nowy singiel "Death (Ever Colder)" to pierwsze wydawnictwo, które frontman Dani Winter-Bates określa jako piosenkę „o porzuceniu więzów; jest złowrogą reakcją na ból, udrękę i dyskomfort w życiu, który często nam towarzyszy. «Cannibal» ugruntował moją zdolność do bycia otwartym i szczerym wobec naszych fanów w kwestii mojej walki, dał mi jasność i pewność, że mogę kontynuować omawianie problemów ze zdrowiem psychicznym w moich tekstach”.

W skład Bury Tomorrow wchodzą Daniel Winter-Bates (wokal), Davyd Winter-Bates (bas), Kristan Dawson (gitara), Adam Jackson (perkusja), Ed Hartwell (gitara), Tom Prendergast (klawisze i wokal). Już 13 listopada 2022 zespół zagra w Warszawie.