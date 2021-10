Do sieci wyciekła "czarna lista" Facebooka, na której nie zabrakło zespołów muzycznych, m.in. Burzum.

Zespół Burzum pojawił się na liście "niebezpiecznych jednostek i organizacji" Facebooka, która wyciekła do sieci za sprawą The Intercept. W zestawieniu znalazło się 4000 podmiotów, m.in. politycy, szpitale, muzycy czy organizacje charytatywne.

Burzum na "czarnej liście" Facebooka. Kto jeszcze trafił do zestawienia?

Większość zespołów, które znalazły się na liście jest związanych z nacjonalizmem i głównie pochodzi z Niemiec i Europy Zachodniej. Blackmetalowy Burzum również pojawił się w tym zestawieniu w kategorii "nienawiść", co raczej nie powinno dziwić. Varg Vikernes jest odpowiedzialny za podpalenia kościołów, zaś w 1993 roku zamordował muzyka Euronymousa. Z więzienia wyszedł dopiero w 2009 roku i muzyk nadal jest aktywny.

Na liście znajdziemy również zespół Skrewdriver, reprezentanta Rock Against Communism. The Intercept twierdzi, że Rada Nadzorcza Facebooka chciała już wcześniej opublikować tę listę. Nie doszło do tego z obawy, że podmioty z listy znajdą sposób na obejście polityka Facebooka.

Pełną listę "niebezpiecznych jednostek i organizacji" znajdziecie na stronie theintercept.com, lista zespołów muzycznych zaczyna się od 27 strony.