Był producentem płyt Beatlesów, Tiny Turner czy The Ramones. Zmarł w więzieniu skazany za morderstwo

W wieku 81 lat zmarł Phil Spector, znany producent, twórca "Wall of Sound". Jego śmierć potwierdził Kalifornijski Departament Więziennictwa i Rehabilitacji. Spector odszedł w więzieniu, gdzie odsiadywał wyrok za morderstwo.

Nie żyje Phil Spector, producent muzyczny skazany za morderstwo

Jak czytamy w oświadczeniu departamentu, producent zmarł 16 stycznia 2021 roku z przyczyn naturalnych. Dokładny powód zgonu zostanie ustalony przez lekarza sądowego w późniejszym terminie.

Spector wyprodukował wiele kultowych płyt w pierwszej połowie lat 60. Pracował przy tworzeniu "Let It Be" Beatlesów, a także zajął się produkcją solowych albumów Johna Lennona i George'a Harrisona. Miał na swoim koncie także współpracę z Tiną Turner czy The Ramones.

Jego technika pracy jest znana na całym świecie jako "Wall of Sound" lub "Spector Sound" - "Ściana dźwięku". Producent opracował ją w latach 60. i polega na wielokrotnym nagrywaniu instrumentów muzycznych i zwielokrotnianiu ich brzmienia. Rezultatem jest gęsty, mocny dźwięk, który umieszcza się na pierwszym planie lub w tle utworu. Ten sposób nagrywania muzyki w późniejszym czasie wykorzystywało wielu twórców takich jak Bruce Springsteen czy Leonard Cohen.

Nie żyje twórca "Wall of Sound", Phil Spector

W 1989 roku Spector, za swój ogromny wkład w rozwój muzyki na świecie, został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

W 2003 roku został oskarżony o morderstwo aktorki Lany Clarkson. 6 lat później uznano go za winnego zarzucanych mu czynów i skazano na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Prośbę o opuszczenie więzienia złożył w 2011, jednak została ona odrzucona. Był uzależniony od alkoholu i narkotyków.