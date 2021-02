Była narzeczona Marilyna Mansona poparła Rachel Evan Wood: "Hollywood to kult"

Była narzeczona Marilyna Mansona, Rose McGowan wydała oświadczenie w sprawie niedawnych wydarzeń związanych z publicznymi oskarżeniami kierowanymi w stronę wokalisty. Aktorka poparła Evan Rachel Wood "oraz każdą osobę, która już opowiedziała swoją historię lub dopiero to zrobi".

Marilyn Manson odpowiedział na oskarżenia: "To okropne zniekształcenie rzeczywistości"

W poniedziałek 1 lutego, Wood oraz 4 kolejne byłe partnerki Mansona opublikowały oświadczenia, w których oskarżyły Mansona o znęcanie się nad nimi. McGowan wyjawiła na swoim Instagramie, że sympatyzuje z kobietami, a Hollywood to jej zdaniem kult i choroba, która powinna zostać zatrzymana:

Jest mi niezwykle przykro i solidaryzuje z tymi, którzy przeżyli cierpienie i mentalne tortury ze strony Marilyna Mansona. Kiedy mówię o tym, że Hollywood jest kultem, to mam na myśli cały przemysł rozrywkowy - także muzyczny. Kult chroni zepsucie na szczycie. To jest choroba, która musi być zatrzymana. Kompleks sławy sprawia, że ludzie sami decydują, kto ma być chroniony, a kto ma być ofiarą. Dla profitów.

Senatorka USA wezwała FBI do wszczęcia śledztwa w sprawie Marilyna Mansona. Muzyk zaprzecza zarzutom

McGowan odniosła się również do potencjalnych zarzutów w kierunku kobiet i potępiła tych, którzy "kryli potwory":

Wspieram Evan Rachel Wood i wszystkich tych, którzy już się podzielili lub dopiero się podzielą swoją historią. I proszę, nie pytajcie "czemu tyle zajęło Ci postawienie zarzutów". To jest krzywdzące dla ofiar/ocalałych i zniechęca innych do mówienia prawdy. A ci którzy kryli potwory - biada wam za to.