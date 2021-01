Orianne Cevey to trzecia żona Phila Collinsa. Para wzięła ślub w 1999 roku i doczekała się dwóch synów, jednak w 2008 doszło do rozwodu. Collins i Cevey ponownie się zeszli w 2016 roku, ale po kilku latach ich związek się rozpadł. Kobieta wzięła ślub z innym mężczyzną w tajemnicy i nie chciała wyprowadzić się z willi Collinsa na Florydzie. Miało to zmusić muzyka do zmiany w ugodzie rozwodowej z 2008 roku - Orianne chciała dodatkowych 20 mln dolarów. Przypomnijmy, że przy rozwodzie ponad 10 lat wcześniej otrzymała 46 milionów dolarów. Collins zgłosił sprawę do sądu, który orzekł, by była żona opuściła willę do 21 stycznia 2021. Kobieta jednak znalazła sposób, by się odegrać na muzyku Genesis.

Była żona Phila Collinsa sprzedaje jego złote płyty za bezcen. To zemsta za eksmitowanie jej z willi muzyka

Orianne Cevey wyprowadzi się z willi muzyka, ale już teraz wiadomo, że mało co z niego zostanie. Kobieta przekazała do domu aukcyjnego na Florydzie złote płyty Collinsa, które zostały wycenione za śmieszne sumy. M.in. za cenę 50 dolarów będzie można kupić złotą płytę Roberta Planta "The Principle of Moments", która została wydana w wytwórni Collinsa. W podobnych cenach wystawiono na sprzedaż dyplomy za przyznane dla muzyka nagrody.

Inaczej sytuacja wygląda z ubraniami i biżuterią Orianne, które również trafią pod młotek. Na aukcji za kilkaset tysięcy dolarów będzie można zakupić zegarek Rolex, torebki Chanel czy inne drogie cacka. Rzecznik kobiety twierdzi, że przeprowadza się ona do mniejszego domu, dlatego chce się pozbyć rzeczy, które nie są jej już potrzebne i które nie przynoszą jej szczęścia (wedle zasady Japonki Marie Kondo, ekspertki od sprzątania). Aukcja ruszy 4 lutego 2020 i jak na razie Phil Collins nie skomentował sprawy.

Orianne Cevey poznała Collinsa pracując dla niego jako tłumaczka. Para zamieszkała w Szwajcarii, w 2001 roku urodził się im syn Nicholas, zaś 3 lata później Matthew. W latach 2007-2016 Collins związał się Daną Tyler. W 2008 roku Orianne z synami przeprowadziła się do Miami. W 2016 roku muzyk również zamieszkał w tym mieście, by być bliżej swoich dzieci i para postanowiła ponownie się zejść.