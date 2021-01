Były basista Metalliki pokazał pierwszą wizytówkę Metalliki z napisem "power metal". Lars Ulrich ją skrytykował

Dawno, dawno temu Metallica próbowała się promować rozdając wizytówki promotorom klubów razem z demo. Jak wyglądała ta wizytówka? Dawny basista kapeli, Ron McGovney, postanowił podzielić się zdjęciem tej wizytówki i opowiedzieć ciekawą historię.

Ron McGovney udostępniając zdjęcie wizytówki Metalliki napisał, że podał na niej swój telefon, który miał w sypialni w 1979 roku. 2 lata później przeniósł się do innego domu, gdzie rozpoczęła się historia Metalliki i zabrał ze sobą ten numer, który miał przy sobie aż do 1987 roku.

McGovney wcześniej wyznał radiu Shockwaves, że stworzył wizytówkę, by razem z demo wręczać je promotorom klubów. Postanowił dodać napis, który przysporzył mu trochę problemów:

Na wizytówce miało się znaleźć jedynie logo Metalliki i numer telefonu, ale pomyślałem, że jest za prosta i coś powinno być pod logo. Nie chciałem dopisywać "hard rock" czy "heavy metal", więc wymyśliłem określenie power metal. Myślałem, że to nieźle brzmi i z tego co mi było wiadomo, nikt przed nami nie używał tego terminu.

Niestety nie wszyscy byli zachwyceni tym pomysłem:

Lars się wkurzył, powiedział: "Co zrobiłeś? Co to power metal? Nie mogę uwierzyć, że zrobiłeś coś tak głupiego. Nie możemy używać tych wizytówek z napisem power metal."