Były członek Ghost ciężko przeżył wyrzucenie z zespołu: "chodziłem pół roku na terapię"

Po kilku latach grania w popularnym zespole, powrót do rzeczywistości może być trudny - przekonał się o tym Linton Rubino, który nie potrafił dojść do siebie po odejściu z Ghost.

"Chodziłem na terapię przez pół roku" - były muzyk Ghost o wyrzuceniu z zespołu

W niedawnym wywiadzie na kanale Dr. Music, obecny wokalista zespołu Priest i były basista Ghosta Linton Rubino został zapytany, czy brał udział w pozwie, który wytoczyli Tobiasowi Forge'owi byli członkowie zespołu w 2017 roku. Rubino współpracował z zespołem pod ksywą Water do 2015 roku, ale wyjaśnił, że nie był częścią tego procesu.

Zaznaczył jednak, że wziął w nim udział "członek jego rodziny", a także "bliski przyjaciel". Tutaj mowa o Mauro Rubino, jego ojcu, który był klawiszowcem, a także Simonie Soderbergu, który był jednym z gitarzystów grupy od 2010 do 2016 roku.

Zwolnili mnie z Ghosta w 2015 roku, więc mnie ten cały proces pominął. Ale członek mojej rodziny i bliski przyjaciel brali w tym udział, więc można rzec, że byłem zaangażowany emocjonalnie, ale sam nie brałem udziału w tym pozwie.

Rozmowa jeszcze chwilę zahaczyła o temat zespołu - Dr. Music zapytał się Lintona Rubino, czy "powrót do rzeczywistości" był dla niego czymś łatwym po zakończeniu przygody z Ghost. Artysta zaprzeczył, zdradzając że to był właściwie powrót do punktu zero:

Tak naprawdę, to przez pół roku chodziłem na terapię, bo czułem się, jakbym był nikim. Graliśmy koncerty z Metalliką i Iron Maiden i oni wiedzieli kim jesteśmy. Wszyscy ludzie na backstage'u wiedzieli kim jesteśmy. Ale oprócz tego byliśmy anonimowi. Więc po byciu na szczycie, nagle wracasz na sam dół. Nie miałem pracy... Ale w końcu sobie z tym radzisz. Zakasałem rękawy i znowu wziąłem się do pracy. Nie miałem za bardzo innego wyboru.

Linton Rubino obecnie jest wokalistą grupy Priest, która 15 lipca 2022 roku wyda swój kolejny album "Body Machine" za pośrednictwem Cleopatra Records. Krążek promuje m.in. singiel "Techno Girl":