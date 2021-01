Jan Borysewicz zachęca fanów do wsparcia zbiórki na rzecz chorego syna Andrzeja Łabędzkiego, który grał w Lady Pank przez 7 lat.

Jan Borysewicz udostępnił na swoim profilu na Facebooku krótkie wideo, w którym prosi o pomoc dla synka byłego członka zespołu Lady Pank, Andrzeja Łabędzkiego. U 3-letniego chłopca wykryto zespół Noonan - wrodzone wady rozwojowe związane m.in. z niskim wzrostem.

Były muzyk Lady Pank walczy o zdrowie synka. Jan Borysewicz prosi fanów o finansową pomoc

Niestety leczenie chorego synka Andrzeja Łabędzkiego sporo kosztuje, w związku z czym zorganizowano specjalną zbiórkę pieniędzy. Jan Borysewicz postanowił pomóc koledze i zachęcić swoich fanów do wsparcia tej akcji. W krótkim wideo gitarzysta udostępnił link do zbiórki podkreślając, że Lady Pank już pomaga dziecku i teraz czas, by również wielbiciele zespołu zaangażowali się i pomogli zebrać potrzebne pieniądze na leczenie 3-latka.

Andrzej Łabędzki grał w Lady Pank w latach 1994-2001. Gitarzysta nagrał z zespołem płyty "Na Na", "Międzyzdroje", "Zimowe graffiti", "W transie", "Łowcy głów" oraz "Nasza reputacja". Tymczasem Lady Pank postanowił wydać nowy album z okazji 40-lecia grupy, który ukaże się 12 marca 2021. Płytę promują single "Ameryka" i "Pokolenia".