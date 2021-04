Jak podaje Metal Sucks, były gitarzysta grupy Sabaton i członek Civil War, Rikard Sunden, został uznany winnym molestowania 8-latki. Co więcej, w jego domu znaleziono filmy z pornografią dziecięcą.

Były muzyk grupy Sabaton został skazany za molestowanie nieletniej córki znajomego. Jaka kara go czeka?

Rikard Sunden molestował 8-letnią córkę jego znajomego, u którego nocował. Dziewczynka zeznała, że muzyk wszedł nocą do jej pokoju i zaczął dotykać ją w okolicach intymnych. Dziecko początkowo udawało, że śpi, a gdy się poruszyło, gitarzysta wyszedł z pokoju.

Policja znalazła u niego na komputerze i telefonie 6 filmów z dziecięcą pornografią. Były muzyk grupy Sabaton zaprzeczył, że to jego nagrania twierdząc, że inne osoby mają dostęp do jego komputera. Szwedzki sąd skazał go na 9 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 53400 szwedzkich koron, czyli ok 24000 złotych.

Rikard Sunden był w oryginalnym składzie grupy Sabaton i nagrał z zespołem 6 albumów w latach 1999-2012. Opuścił zespół w 2012 i dołączył do kapeli Civil War.