Były wokalista Iron Maiden jest ciężko chory i zapowiada pożegnalny koncert

Paul Di'Anno to pierwszy wokalista legendarnej grupy Iron Maiden, którego możemy usłyszeć na albumach studyjnych grupy. Muzyk zaśpiewał na płycie "Iron Maiden" z 1980 roku i na "Killers" wydanej rok później. Zgodnie z decyzją Steve'a Harrisa i managera kapeli, artysta musiał pożegnać się z zespołem ze względu na swój zbyt rozrywkowy tryb życia. Muzyk jednak nie zakończył działalności i kontynuował granie w innych formacjach i rozwijał karierę solową.

Paul Di'Anno z Iron Maiden zapowiada pożegnalny koncert

Niestety plany pokrzyżowała muzykowi choroba. Artysta przyznał, że kilka lat temu niemal umarł. Di'Anno zapadł na sepsę będąc w Argentynie. Wokalista miał przejść operację drugiego kolana ze względu na liczne wypadki motocyklowe, jednak choroba to uniemożliwiła. Przez to muzyk musiał zagrać wiele koncertów na wózku.

Lekarze muzyka wiele razy radzili Paulowi, żeby skupił się na swoim zdrowiu. Przez lata artysta ignorował zalecenia. Jednak jak widać stan Di'Anno nie jest najlepszy, ponieważ wokalista zdecydował zapowiedzieć swój ostatni koncert. Muzyk pożegna się z fanami 30 sierpnia 2020 roku w ramach angielskiego festiwalu Beermageddon.

Organizatorzy imprezy podkreślają:

" To będzie ostatni koncert Paula Di'Anno. Wokalista wziął sobie do serca zalecenia lekarzy i kończy działalność. "

Iron Maiden w Polsce w 2020 roku

Jeden z najpopularniejszych zespołów heavymetalowych na świecie, grupa Iron Maiden zagra koncert w Polsce w 2020 roku. Muzycy powrócą do naszego kraju 5 lipca i zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie. Koncert odbędzie się w ramach trasy Legacy Of The Beast. Gościem specjalnym na imprezie będzie formacja Within Temptation.

