Były wokalista Of Mice & Men odpowiedział na oskarżenie o molestowanie seksualne

Austin Carlile, były wokalista metalcore'owego zespołu Of Mice & Men odpowiedział na zarzuty, które w zeszłym tygodniu przedstawiło przeciwko niemu kilka kobiet.

W długim poście wytłumaczył sytuację, przeprosił za jakąkolwiek krzywdę, którą wyrządził, a także odpowiedział na same oskarżenia. Jak czytamy:

Nie jestem perfekcyjny - paliłem codziennie marihuanę, często piłem, wdawałem się w bójki i zachowywałem się jak pajac częściej, niż potrafię to zliczyć. Robiłem rzeczy, z których nie jestem dumny, ale nikogo nie skrzywdziłem. Te "oskarżenia", które są kierowane przeciwko mnie w social mediach, są obrzydliwe i bezpodstawne. "

W młodości nie byłem najlepszą osobą. Jednak nigdy nie używałem przemocy, nie napastowałem fizycznie, czy nie doprowadziłem do nieprzytomności żadnej kobiety. Te oskarżenia są fałszywe i zniesławiające.

Carlile następnie dodał, że sam stara się być codziennie lepszy, a także wyjaśnił, że rozumie krzywdę, jaką wyrządza przemoc seksualna:

"

Moja żona jest ofiarą molestowania i gwałtu. Sam widziałem ten głęboki, nieprzechodzący ból, z którym codziennie walczy. Spędziłem lata, by oddać się Bogu, pozwalając mu na to, by sprawiał, że jestem coraz lepszym mężczyzną, mężem i ojcem. W zeszłym tygodniu usłyszałem nawet pierwszy odgłos bicia serca mojego nienarodzonego dziecka. Dzisiaj jestem skupiony na wspieraniu mojej ciężarnej żony, naszej córki, nowego błogosławieństwa w naszym życiu, moim zdrowiu, zdrowiu żony i byciu coraz lepszym.

Te oskarżenia były przebadane przez odpowiednie służby oraz niezależnych dziennikarzy, którzy nie znaleźli żadnych dowodów. Chcę przeprosić organizacje Marfan Foundation, I Am Secondm moich byłych kolegów z zespołu i każdego z fanów, których wciągnięto w te kontrowersje.

Wszystkie kobiety zasługują na to, by czuć się bezpieczne, wspierane i słyszane, ale te nieprawe ataki na moją rodzinę i oskarżenia przeciwko mnie nie mają pokrycia. "