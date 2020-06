Były wokalista znanego zespołu został oskarżony o molestowanie seksualne

Cała sprawa jest nieco skomplikowana, dlatego postaramy się jak najlepiej wytłumaczyć, do czego doszło. Kilka dni temu portal Alternative Press napisał artykuł o byłym wokaliście Of Mice & Men, w którym opisali jego ostatnią działalność na Twitterze. Carlile odniósł się do wydarzeń związanych ze śmiercią George'a Floyda, a także do panującej epidemii koronawirusa. Stwierdził, że "te wydarzenia nie są zaskakujące", a Jezus "już niedługo powróci na Ziemię".

Były wokalista Of Mice & Men oskarżony o molestowanie seksualne

Same słowa Austina Carlile'a pozostawiamy wam samym do interpretacji. Co ważniejsze - artykuł zainspirował niejaką Caitlyn Stiffler do napisania otwartego listu zaadresowanego do Alternative Press. Kobieta stwierdziła, że portal "pochował" artykuł dotyczący wielu oskarżeń o molestowanie seksualne kierowanych w stronę byłego wokalisty OM&M. Jak czytamy w liście Stiffler:

" Pamiętacie kiedy 15 dziewczyn podzieliło się z wami historiami na temat tego seryjnego gwałciciela? Bo ja pamiętam. Byłam jedną z nich. Teraz nie tylko dzielicie się jego nonsensem, ale umieszczacie jego imię obok Jezusa? Nie, to nie jest okej. Społeczność alternatywna czyta was od lat. Ja byłam na bieżąco od liceum, patrząc, jak moi znajomi artyści pojawiają się na waszych okładkach i udzielają wam wywiadów. Kiedy się ze mną skontaktowaliście, bym mogła opowiedzieć swoją historię, to było spełnienie marzeń. Nareszcie mogłam coś zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że policja mi powiedziała, że nie pomogą mi z powodu braku fizycznych dowodów. Nie myślałam, że ktoś weźmie mnie na poważnie, a tu nagle wy daliście mi platformę do podzielania się swoją historią. Nie tylko gwałcił, ale był też drapieżnikiem czającym się na niepełnoletnie dziewczyny, używając swojej pozycji w przemyśle muzycznym. Zagroził wam pozwem, dlatego się wycofaliście. Rozumiem, po co się angażować, skoro po prostu... nie ma się po co angażować? To była wasza decyzja, decyzja której my nie mieliśmy. Nie możemy po prostu o tym zapomnieć. Miałam nadzieję, że chociaż przestaniecie o nim pisać. Wygląda na to, że byłam w błędzie. On musi być zapomniany. Nie dawajcie mu platformy i nie pokazujcie go dzieciom, które twierdzą, że jest dobrym człowiekiem, zasługującym na bycie znanym. "

Na temat sytuacji wypowiedział się również mąż Caitlyn, Jonathan Stiffler, który poparł oskarżenia swojej żony, pisząc na Twitterze:

" Kilka lat temu zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele osób zostało skrzywdzonych przez Carlile'a. Zaprosiłem wiele kobiet zgwałconych lub molestowanych seksualnie przez tego mężczyznę do tego, by udzieliły wywiadów Alternative Press. Znałem go osobiście, pracowałem w branży i ożeniłem się z jedną z jego ofiar. "

Na temat sprawy wypowiedziało się Alternative Press, które wydało oficjalne oświadczenie:

" Z powodów prawnych dot. oskarżeń przeciwko Austinowi Carlile'owi ta historia nie mogła być opowiedziana tak, jak chcieliśmy. Jednak jako redakcja prowadzona przez kobiety i osoby LGBTQ+, zamierzamy ponownie przyjrzeć się sprawie i znaleźć odpowiedzi, których szukacie. Nie potępiamy tych oskarżeń, a wasza historia zostanie opowiedziana. "

Na temat sytuacji wypowiedzieli się również koledzy Carlile'a z Of Mice & Men, którzy na Twitterze napisali:

" Wczoraj pierwszy raz usłyszeliśmy o tym artykule, który został napisany na temat byłego członka naszego zespołu, a następnie został odstawiony na półkę. Ta osoba nie jest członkiem Of Mice & Men od prawie 4 lat i żaden z nas ani nikt z naszego teamu nie brał udziału w uciszaniu dziennikarzy. Potępiamy przemoc na tle seksualnym, a także nękanie w każdej postaci. "

Carlile stworzył zespół Of Mice & Men w 2009 roku. Opuścił kapelę w 2016 roku ze względu na problemy zdrowotne wywołane przez chorobę genetyczną zwaną syndromem Marfana. Frontmanem zespołu stał się basista i drugi wokalista, Aaron Pauley.