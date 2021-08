Charlie Watts, perkusista Rolling Stones, nie żyje. Zmarł w wieku 80 lat

Zmarł Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones. Słynny muzyk miał 80 lat

Charlie Watts, perkusista, który przez ponad pół wieku stanowił trzon Rolling Stonesów, nie żyje. Słynny muzyk miał 80 lat. W 2007 roku Watts został sklasyfikowany na 4. miejscu listy 50 najlepszych perkusistów rockowych według "Stylus Magazine".

Charlie Watts perkusista Rolling Stones nie żyje

O śmierci muzyka poinformował Bernard Doherty, rzecznik prasowy zespołu. Jak twierdzi:

Watts odszedł spokojnie w londyńskim szpitalu na początku dzisiejszego dnia w otoczeniu swojej rodziny. Był cenionym mężem, ojcem i dziadkiem, a także jako członek The Rolling Stones jednym z największych perkusistów swojego pokolenia.

Śmierć perkusisty potwierdził również zespół:

Jakiś czas temu Watts ogłosił, że nie będzie koncertował ze Stonesami w 2021 roku z powodu nieokreślonego problemu zdrowotnego.

Cichy, elegancko ubrany Watts był szanowany na całym świecie za swój unikalny, swingujący styl gry. Perkusista dołączył do Stonesów na początku 1963 roku i pozostał w zespole przez następne 60 lat, plasując się zaraz za Mickiem Jaggerem i Keithem Richardsem jako najdłużej grający i najistotniejszy członek grupy.

Charlie Watts uważany był za najspokojniejszego członka The Rolling Stones. Nie podzielał z Jaggerem i Richardsem zamiłowania do używek. Był wegetarianinem i zapalonym pasjonatem hippiki, kilka razy uczestniczył w aukcjach koni w Janowie Podlaskim.