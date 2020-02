Chcesz wystąpić w Wielkiej Brytanii? Będziesz musiał postarać się o wizę

Jak donosi politico.eu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wielkiej Brytanii ogłosiło, że od 2021 roku artyści z obszaru Unii Europejskiej, którzy będą chcieli odwiedzić Wyspy, będą musieli najpierw uzyskać od państwa specjalną wizę. Nowy przepis będzie dotyczył również zawodników sportowych.

Wiza do Wielkiej Brytanii dla artystów od 2021 roku

Departament ogłosił nowe zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii ze względu na niedawny Brexit. Obecnie artyści z Unii Europejskiej mogą podróżować na Wyspy posiadając jedynie dowód tożsamości. Zapewne większość z nich oczekiwała, że po nowym roku do przejścia granicy wystarczy im paszport. Niestety, sportowcy i artyści będą musieli przed przyjechaniem do Wielkiej Brytanii ubiegać się o tzw. wizę Tier 5. Jest ona przeznaczona między innymi dla pracowników tymczasowych i ma ona regulować napływ siły roboczej na Wyspy, aby nie stwarzała ona zagrożenia dla tej miejscowej.

Nowy przepis dotyczy każdego, kto chce promować swoją muzykę w kraju, uczestniczyć w artystycznych warsztatach, konferencjach dotyczących jego działalności czy brać udział w wydarzeniach kulturalnych lub festiwalach.

Deborah Annetts, dyrektor Incorporated Society of Musicians przyznała, że jest głęboko rozczarowana utrudnianiem swobodnego przepływu artystów między Wielką Brytanią i UE.

" Ważne jest, aby każdy system migracyjny wspierał muzyków, którzy chcą koncertować w Wielkiej Brytanii po Brexicie. "

Konsekwencją wprowadzenia przepisu będzie znaczne utrudnienie artystom planowania wyjazdów. Formalności i dodatkowe koszty podróży będą wymagały od artystów ponownego przemyślenia logistyki koncertowej. Zapewne część z nich z powodu komplikacji i problemów zrezygnuje z wyjazdu, na czym stracą zarówno muzycy, jak i publiczność w Wielkiej Brytanii.

