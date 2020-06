Cher zmaga się ze śmiertelną chorobą? Nowe doniesienia o stanie zdrowia piosenkarki

Na łamach amerykańskiego tabloidu "The Globe" pojawiło się doniesienie o tym, że znana wokalistka Cher rzekomo jest w tragicznym stanie i "puka już do drzwi nieba". W przejmującym artykule można przeczytać, że artystka walczy o każdy oddech i jest przykuta do łóżka.

Cher ze śmiertelną chorobą przykuta do łóżka?

Jak donosi gazeta, lekarze nie wiedzą, co dolega piosenkarce, a przyjaciele i rodzina są pogrążeni w smutku. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Fakty są takie, że 6 czerwca na Twitterze gwiazdy faktycznie pojawił się wpis o jej chorobie.

Wówczas artystka tłumaczyła się, że ze względu na kiepski stan zdrowia nie wzięła udziału w protestach dotyczących morderstwa George'a Floyda.

" Zabija mnie myśl, że nie mogę protestować na ulicy w tak ważnym dla historii momencie. Oglądam wszystko w telewizji. Jestem bardzo chora. "

Nieco później piosenkarka podzieliła się z fanami kolejnymi rewelacjami o swojej chorobie. Opublikowała wpisy, w których żaliła się na zapalenie oskrzeli, niemożność oddychania oraz ogromną ilość leków, które musi przyjmować.

Z drugiej strony, ostatni wpis piosenkarki w mediach społecznościowych ukazał się dzisiaj o 6 rano. Cher skrytykowała w nim Donalda Trumpa. Aktywność artystki w internecie może wskazywać na to, że plotki publikowane przez tabloid nie są prawdziwe lub w dużej mierze przesadzone.