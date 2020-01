Uczestniczka The Voice of Poland 2017, Maja Kapłon, ma skoliozę kręgosłupa. Niestety jej stan mocno się pogorszył, gdy pękł stalowy pręt podtrzymujący kręgosłup. Niestety Maja ma problem z oddychaniem, bo pręt cały czas przesuwa się i uciska na różne części ciała. Operacja kosztuje ponad 5 milionów złotych. Odbędzie się ona w Nowym Jorku i ma to być już ostatnia jej operacja w życiu, a przeżyła ich w sumie 18.

Chora finalistka The Voice of Poland napisała piosenkę, by prosić o pomoc. Czeka na operację kręgosłupa

Maja Kapłon cały czas zbiera pieniądze na operację i postanowiła poinformować swoich fanów o obecnej sytuacji. Dziewczyna podzieliła się piosenką, którą napisała prosząc o pomoc:

Niestety jej stan cały czas się pogarsza - dziewczyna walczy z bólem bioder, ma problemy z oddychaniem i nerkami:

" Wyziębiłam nogi przez otwarte okno, więc mam problemy z nerkami, ale nie da się inaczej, żebym mogła swobodnie oddychać. Muszę ćwiczyć płuca. Każda kreska więcej w pojemności płuc daje nadzieję, że wytrzymają do czasu operacji. Robię sobie krótkie spacery według zaleceń lekarza, ale skutkują one bólami bioder. Nie mogę przez nie często spać w nocy. "

Zbiórka na rzecz wokalistki odbywa się na siepomaga.pl i na dzień 22 stycznia 2020 zebrano 2,8 mln złotych. Pomóc wokalistce postanowili również jej koledzy z The Voice of Poland, którzy wydali specjalną składankę "The Voice of Poland Special Edition for Maja Kapłon". Cały dochód ze sprzedaży tego wydawnictwa zostanie przeznaczony dla chorej artystki.

Co więcej 24 stycznia 2020 w klubie Stodoła w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dziewczyny. Na koncercie zobaczymy m.in. Roksanę Węgiel, Michała Szpaka czy Tomsona i Barona.

Bilety:

50 zł - płyta (miejsca stojące)

100 zł - balkon (miejsca siedzące)

do kupienia w kasie Klubu Stodoła. Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.ticketclub.pl