Chris Cornell przed śmiercią coverował Guns N' Roses. Posłuchajcie "Patience"

20 lipca 2020 roku Chris Cornell obchodziłby swoje 56. urodziny. Jego rodzina postanowiła uczcić pamięć zmarłego wokalisty i opublikowała wcześniej niepokazany nigdzie cover "Patience" Guns N' Roses w wykonaniu lidera Soundgarden.

Chris Cornell coveruje Guns N' Roses

W oficjalnym oświadczeniu rodziny Cornellów opublikowanym na Facebooku czytamy:

" Jego urodziny wydawały się być idealnym momentem na celebracje Chrisa, jego głosu, muzyki, opowieści i sztuki. To prawda, że człowiek nie jest martwy, dopóki ludzie mówią jego imię. Dzięki swojej sztuce i duszy artysty jest nadal żywy w oczach tych, którzy go podziwiali. Udostępnianie muzyki, którą tak kochał sprawia, że Chris jest nadal przy nas obecny - sercem i duchem. Miłością i spuścizną. "

Poniżej możecie posłuchać "Patience" w wykonaniu Chrisa Cornella:

Niedawno córka Cornella, Toni poszła w ślady swojego taty. Wydała swojego pierwszego singla "Far Away Places" oraz cover Temple of the Dog. Natomiast wdowa po muzyku, Vicky Cornell jest w trakcie sprzeczki dotyczącej niewydanych materiałów Soundgarden z wokalami Cornella.