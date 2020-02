Agnieszka Chylińska o najtrudniejszym momencie w jej karierze. Opowiedziała o sytuacji sprzed niemal 10 lat [WIDEO]

Agnieszka Chylińska rozpoczęła swoją karierę w grupie O.N. A. bardzo wcześnie. Ponadto otaczała się niemal samymi mężczyznami, którzy do dziś o wiele lepiej radzą sobie z prawidłowościami rządzącymi światem rock and rolla. Wokalistka wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że ten czas był dla niej prawdziwą szkołą życia i nie należał do najłatwiejszych. Jednak jak się okazuje, najtrudniejszy moment w karierze piosenkarki przyszedł znacznie później.

Chylińska o najtrudniejszym momencie w karierze

Chylińska przyznała, że jeden z najtrudniejszych momentów w karierze przeżyła, gdy utwór "Nie mogę cię zapomnieć" trafił do rozgłośni radiowych. Piosenkarka przeszła wówczas dość drastyczną dla jej słuchaczy przemianę stylistyczną i wiedziała, że nowa muzyka nie spodoba się wszystkim.

Wokalistka umieściła na swoim Facebooku szczere wideo, w którym opowiedziała o sytuacji sprzed niemalże dekady.

" "Nie mogę cię zapomnieć" to przekornie najbardziej hardcore'owy utwór jaki nagrałam. Hardcore'owa z tego tytuły, że chyba najgłośniej komentowany utwór, jaki kiedykolwiek zaśpiewałam. Dzisiaj z perspektywy czasu spokojnie mogę o tym okresie wspominać, ale był to jeden z najtrudniejszych momentów w mojej karierze. Po ciszy, która nastąpiła w momencie, kiedy urodziłam mojego syna, nastał czas podjęcia tej decyzji, że nagrywam płytę. (...) W moim życiu nastał spokój, byłam bardzo szczęśliwa, miałam poczucie pełni. Postanowiłam nagrać płytę pogodną, taneczną, inną niż do tej pory. "

Piosenkarka podkreśliła, że chciała pokazać, że czuje się dobrze i jest w dobrym miejscu swojego życia. Okazało się, że nowa muzyka spotkała się z dużym niezrozumieniem.

" Okazało się, że zdradziłam fanów, definicje rockowości, że udawałam przez te wszystkie lata. Nie rozumiałam, dlaczego tak się stało. "

Mimo trudnych wspomnień związanych z piosenką, wokalistka wyznaje, że jest dumna z kompozycji. Jednak przede wszystkim cieszy się, że miała odwagę na zmianę i pokazanie zupełnie innej twarzy. Utwór od niemal 10 lat regularnie pojawia się w secie Chylińskiej.

