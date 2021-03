Co by było, gdyby "For Whom the Bell Tolls" napisała grupa Alice in Chains? [WIDEO]

Chcecie sprawdzić, jak brzmiałby jeden z hitów Metalliki, gdyby został napisany przez zespół Alice in Chains? To nagranie zaspokoi Waszą ciekawość.

Pewnie jeśli gdzieś istnieją alternatywne wszechświaty, w jednym z nich to Alice in Chains gra kawałki Metalliki. Dzięki youtuberowi Denisowi Paunie nie musicie szukać spsobów na podróżowanie między wymiarami, żeby sprawdzić, jak taka zamiana spodobałaby się Waszym uszom.

Metallica w wersji Alice in Chains. Posłuchaj "For Whom the Bell Tolls"

Muzyk Denis Pauna publikuje na swoim kanale youtube'owym wyjątkowe interpretacje znanych rockowych i metalowych hitów. Artysta wyobraża sobie, co byłoby, gdyby hit danej kapeli napisała zupełnie inna formacja. Pauna nagrał już kawałek "Enter Sandman" w stylu Rammstein, "Come As You Are" w wersji Type o Negative czy "Break on Through" w klimacie Motorhead.

Najnowszy film na jego kanale dotyczy utworu Metalliki z "Ride the Lightning". Muzyk nagrał cover "For Whom the Bell Tolls", wyobrażając sobie, że napisał go zespół Alice in Chains.

Poniżej możecie sprawdzić, jak brzmiałby hit w grunge'owej wersji:

Oglądaj

Widzowie kanału Denisa w większości pochwalili jego wykonanie. Oto kilka z komentarzy, które pojawiły się pod filmem: