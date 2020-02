Co by było, gdyby Slipknot nagrał "Enter Sandman" Metalliki? [WIDEO]

Metal Börje to muzyk, który publikuje na swoim kanale na youtubie miedzy innymi lekcje gry na gitarze. Oprócz tego możemy zobaczyć u niego ciekawe vlogi i przeróbki znanych nam dobrze utworów. Artysta łączy style, ulubione zespołu i w ciekawy sposób bawi się instrumentami. Tym razem postanowił pokazać, jak brzmiałby hit Metalliki "Enter Sandman", gdyby nagrał go Slipknot.

"Enter Sandman" Metalliki zagrany w stylu Slipknot

Muzyk żartobliwie zachęcił do obejrzenia jego wideo:

" Wiem, że nie spaliście po nocach zastanawiając się, jak brzmiałby "Enter Sandman" w wykonaniu Slipknota. Teraz możecie spać spokojnie. Oczywiście najpierw obejrzyjcie mój film. "

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Ostatni koncert grupy Slipknot w Polsce odbył się w czerwcu 2019 roku w ramach Mystic Festivalu w Krakowie. Corey Taylor i spółka powróci do naszego kraju już 6 lutego 2020 roku. Wówczas w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się koncert w ramach trasy promującej "We Are Not Your Kind". Gościem specjalnym kapeli będzie polska formacja - Behemoth.

