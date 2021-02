Co ma wspólnego black metal z Krystyną Czubówną, czyli muzyczne podsumowanie tygodnia

Co ostatnio działo się w muzyce? Oto podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w świecie rocka i metalu. Potwierdzamy, tak było.

W oceanie informacji łatwo przeoczyć nowe koncertowe ogłoszenie czy klip ulubionego artysty. Na ratunek przychodzi "Tak było", czyli muzyczne podsumowanie tygodnia, które przekieruje Was do konkretnych newsów, o których pisaliśmy i uzupełni wiedzę o tematy, które być może również Was zainteresują.

8 lutego swoje 60. urodziny obchodził Vince Neil, wokalista zespołu Motley Crue. Vince to człowiek, którego akapit na temat życia prywatnego na Wikipedii może przyprawić dewotów o dreszcze

W poniedziałek na Antenie Antyradia rozpoczął się Tydzień z Foo Fighters

Miley Cyrus dała rockowy koncert z Joan Jett i Byllym Idolem. Czy kogoś to jeszcze dziwi?

Metallica zagrała "Enter Sandman" na Super Bowl. Widać, że chłopaki tęsknią za graniem i koncetami. Chyba jak my wszyscy.

9 lutego: 40 lat temu zmarł Bill Haley, jeden z pionierów rock and rolla. Jego najpopularniejszy utwór to "Rock Around the Clock", pamiętacie to jeszcze? Jesli nie to łapcie klasyka:

Kolejna zagraniczna gwiazda dołączyła do składu Pol'and'Rock Festival. Nadal trzymamy kciuki, żeby w tym roku festiwale już wróciły.

Koncert w Polsce ogłosił też Scarlxrd. Jego występy są niesamowite, czekamy!

Poznaliśmy nowe terminy koncertów P.O.D. w Polsce. Muzycy nie pojawią się w naszym kraju w czerwcu 2020. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na świecie na to pozwoli, koncert w warszawskiej Proximie odbędzie się 20 czerwca 2021 roku. Co więcej, muzycy zapowiedzieli też dodatkowy występ dla Polaków. Dzień przed Warszawą, artyści odwiedzą krakowski klub Kwadrat. Informacje o biletach na oba wydarzenia znajdziecie na stronie organizatorów.

10 lutego nieodżałowany basista Metalliki, Cliff Burton obchodziłby swoje 59 urodziny. Chyba nie ma na świecie fana zespołu, który nie zastanawiałby się, jak wyglądałaby kariera grupy, gdyby muzyk nie zginął w wypadku.

Wokalistka Phoebe Bridgers dołączyła do osób, które twierdzą, iż oskarżenia skierowane wobec Marilyna Mansona są słuszne.

Mimo to muzyk nadal nie traci na popularności, a jego muzyka coraz lepiej się sprzedaje... W jakim świecie stawia to współczesny świat? Oceńcie sami.

92-letni ojciec Larsa Ulricha wydał płytę. Jazzową. Z przyjaciółką. Bo kto mu zabroni.

11 lutego: 9 lat temu zmarła Whitney Houston, ale kochać nas będzie zawsze.

W środę dołączyliśmy do strajku mediów. #mediabezwyboru

Grupa Sunnata wydała świetny, przeszło 8-minutowy singiel "Black Serpent". Ich kolejny album ukaże się już 26 lutego. Jeśli cała reszta kawałków będzie równie ciekawa, szerzej o "Burning in Heaven, Melting on Earth" przeczytacie w naszym cyklu "Podsłuchane w Antyradiu", do którego trafiają najlepsze płyty miesiąca.

Gene Simmons wyjaśnił wszystkim (niczym prawilny boomer), dlaczego rock umarł. Jeśli jesteście młodzi - oto mały spoiler - to przez Was.

A potem wybrał najlepszą linię basu w historii.

12 lutego: 82. urodziny obchodziłby Ray Manzarek, klawiszowiec i współzałożyciek grupy The Doors, a 71 lat temu urodził się Steve Hackett z Genesis.

Można już także głosować na kandydatów do Rock&Roll Hall of Fame 2021. Będzie całkiem śmiesznie, kiedy się okaże, że Iron Maiden się nie załapie. Czemu śmiesznie? Bo dostali nominację dopiero po 50 latach na scenie.

Dawid Podsiadło zaskoczył fanów "tłustą niespodzianką" w tłusty czwartek. Został współprowadzącym podcastu. Póki co ukazały się dwa odcinki programu, w którym lekkie, zabawne treści przeplatają się z poważnymi zagadnieniami społecznymi i sztuką. W wydaniu Podsiadły i Kotarskiego 10/10.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu Glenna Danziga. Muzyk postanowił narkęcić - uwaga - spaghetti western o wampirach. W produkcji pojawi się między innymi Danny Trejo.

Ozzy Osbourne opublikował nowy klip. Tym razem animowany, bo wiecie - COVID-19 i nie można normalnie kręcić.

Wkrótce ukaże się pośmiertne wydawnictwo Alexiego Laiho z Children of Bodom.

A Metallica pobiła kolejny rekord.

Z kolei Furia głosem Krystyny Czubówny (serio, sprawdźcie wideo) zapowiedziała nową płytę. "w Śnialni" ma ukazać się jeszcze w lutym pod barwami Pagan Records.

