Takie muzyczne eksperymenty lubimy. Posłuchajcie "My Universe", który trafi na najnowszy krążek Coldplay.

Coldplay połączył siły z największą gwiazdą k-popu, zespołem BTS. Muzycy nagrali razem utwór, który jest zapowiedzią nowej płyty Coldplay zatytułowanej "Music of the Spheres". Posłuchajcie, jak brzmi dwujęzyczny singiel "My Universe".

Coldplay i koreański zespół BTS nagrali wspólnie utwór. Jak brzmi "My Universe"?

Współpraca zespołów była już wcześniej zapowiadana i zarówno fani Coldplay, jak i BTS niecierpliwie wyczekiwali dnia premiery wspólnej piosenki. "My Universe" został wyprodukowany przez Maxa Martina, który na swoim koncie ma współpracę m.in. z Britney Spears czy Backstreet Boys. Najnowszy kawałek trafi na nadchodzące wydawnictwo Coldplay "Music Of The Spheres".

Posłuchajcie, jak prezentuje się singiel "My Universe", w którym muzycy zaśpiewali po angielsku i koreańsku.

"My Universe" jest drugim singlem zapowiadającym nowy krążek Coldplay. Wcześniej poznaliśmy utwór "Higher Power", który zadebiutował w czerwcu 2021. Na płycie znajdzie się 11 utworów i co ciekawe, niektóre tytuły piosenek to po prostu... emotki.

Coldplay "Music of the Spheres": Tracklista

[Emotka przedstawiająca Saturn] Higher Power Humankind ✨ Let Somebody Go ❤️ People of the Pride Biutyful My Universe ♾ Coloratura

Zespół BTS już wcześniej miał kontakt z twórczością Coldplay - w ramach występu MTV Unplugged zaśpiewał "Fix You" z repertuaru brytyjskiej kapeli. Cover przypadł do gustu Coldplay i zespół udostępnił nagranie z tego koncertu na swoich social mediach.

BTS to skrót od Bangtan Sonyeondan lub „Beyond the Scene”. Południowo-koreański boysband tworzą RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V oraz Jung Kook. BTS ma na koncie szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym Billboard Music Awards i American Music Awards. W 2019 BTS wystąpił 62 razy na całym świecie, gromadząc ponad 2 mln osób na koncertach.