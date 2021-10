Ten klip robi piorunujące wrażenie! Zobaczcie najnowszy teledysk Coldplay do singla "My Universe" nagranego razem z BTS.

Coldplay przygotowuje się do wydania swojego nowego albumu "Music of the Spheres", który ukaże się 15 października 2021. Na płycie znajdziemy m.in. utwór nagrany razem z koreańskim zespołem BTS. Do kawałka "My Universe" powstał futurystyczny teledysk, którego akcja dzieje się w kosmosie. Zobaczcie, jak prezentuje się ten klip.

Coldplay i BTS pokazali futurystyczny klip do "My Universe". Muzycy "zagrali" w odległej galaktyce [WIDEO]

W najnowszym klipie widzimy galaktykę The Spherese, w której granie muzyki jest zakazane. Coldplay, BTS oraz kosmiczny zespół Supernova 7, chociaż mieszkają na różnych planetach, grają razem dzięki swoim hologramom. Teledysk wyreżyserowany przez Dave'a Meyersa robi piorunujące wrażenie i mógłby być trailerem kolejnego filmu "Strażnicy Galaktyki". Zresztą przekonajcie się sami:

Oglądaj

Singiel "My Universe" jest drugim utworem zapowiadającym nowy album Coldplay. Wcześniej poznaliśmy kawałek "Higher Power", który zadebiutował w czerwcu 2021. Na nadchodzącej płycie znajdzie się 11 utworów i co ciekawe, niektóre tytuły kawałków to po prostu... emotki.

Jeszcze w lutym 2021 zespół BTS w ramach występu MTV Unplugged zaśpiewał "Fix You" z repertuaru Coldplay. Cover przypadł do gustu brytyjskiej kapeli i zespół udostępnił nagranie z tego koncertu na swoich social mediach.