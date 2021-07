Coldplay wydaje nowy album! Kiedy usłyszymy krążek "Music of the Spheres"?

Coldplay wydaje nowy album

Coldplay poinformował, że niedługo zadebiutuje ich nowy album "Music of the Spheres". Producentem krążka został Max Martin, a samo wydawnictwo trafi do sprzedaży już 15 października 2021 roku za pośrednictwem wytwórni Atlantic. Co ciekawe, niektóre tytuły piosenek to po prostu... emotki.

Zespół podzielił się oficjalnym oświadczeniem (pisanym ręcznie), twierdząc, że krążek "to część pierwsza" serii, a już w piątek 23 lipca zadebiutuje kolejny singiel z płyty o tytule "Coloratura". Na kolejną piosenkę będziemy musieli jednak poczekać aż do września.

Coldplay dodał również, że "każdy jest gdzieś kosmitą". Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nadchodzącego krążka brytyjskiej grupy:

Tak prezentuje się tracklista albumu "Music of the Spheres":

[Emotka przedstawiająca Saturn] Higher Power Humankind ✨ Let Somebody Go ❤️ People of the Pride Biutyful My Universe ♾ Coloratura

Pierwszy singiel z płyty nosi tytuł "Higher Power" i zadebiutował w czerwcu 2021 roku. Wówczas Coldplay zagrał kawałek na żywo podczas BRIT Awards 2021 oraz w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.