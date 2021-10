Coldplay postanowił złożyć muzyczny hołd Pearl Jam. Podczas koncertu w Seattle, który odbył się 22 października 2021, brytyjska kapela wykonała cover "Nothingman". Piosenka pochodzi z albumu "Vitalogy" z 1994 roku.

Coldplay złożył muzyczny hołd Pearl Jam. Posłuchaj coveru "Nothingman" [WIDEO]

Przed wykonaniem tego utworu, frontman Chris Martin powiedział:

Ponieważ jesteśmy dzisiaj w Seattle, chcemy złożyć hołd kapeli, którą pokochaliśmy w latach 90., gdy byliśmy nastolatkami.

Posłuchajcie zatem, jak Coldplay zinterpretował piosenkę Pearl Jam:

Coldplay zagra w Polsce w 2022

15 października 2021 ukazała się nowa płyta Coldplay, zatytułowana "Music of the Spheres", na której gościnnie pojawili się BTS czy Selena Gomez. Nowe piosenki zespołu usłyszymy na przyszłorocznym koncercie kapeli w Polsce. Coldplay pojawi się 8 lipca 2022 na PGE Narodowym Warszawa. Przed zespołem zaprezentuje się zespół H.E.R.

W 2019 Coldplay postanowił uczynić swoje trasy tak przyjaznymi dla środowiska, jak to tylko możliwe. Dlatego na nadchodzącym tournee m.in. zmniejszona będzie emisja o 50% w porównaniu do ostatniej trasy zespołu (2016-17) oraz zasilanie koncertów odbędzie się całkowicie odnawialną, bardzo niskoemisyjną energią.