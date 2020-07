Corey Taylor i przyjaciele - wokalista nagrał klip, w którym wystąpiły gwiazdy metalu

Corey Taylor musi zostać powstrzymany - tak głosi najnowszy singiel lidera Slipknota, w którym oprócz niego usłyszymy również raperów Tech N9ne'a oraz Kida Bookiego. Sam singiel zapowiada nowy solowy album Taylora, zatytułowany po prostu "CMFT", co jest oczywiście skrótem od Corey "Motherfuckin'" Taylor. I jeśli uważacie, że to trochę zbyt jaskrawy tytuł, to poczekajcie aż posłuchacie singla.

Corey Taylor zapowiada solowy album CMFT

Krążek jest bowiem promowany singlem "CMFT Must Be Stopped", który jest równie "przaśny" jak sam tytuł albumu. Oceńcie sami, ale naszym zdaniem jego twórczość ze Slipknotem i Stone Sour jest zdecydowanie lepsza od tego:

Niewątpliwie w zrealizowaniu swojego marzenia pomogli mu znajomi ze świata rocka i metalu - w klipie pojawili się gościnnie: Nergal, Rob Halford, Ronnie Radke, Lars Ulrich, Scott Ian, Ben Bruce, Marilyn Manson, Chris Jericho, Lzzy Hale, Randy Blythe, Nikki Sixx, chłopaki ze Steel Panther, czy dziewczyny z Babymetal. Obsada robi wrażenie.

Jednocześnie Taylor udostępnił również drugi singiel zatytułowany "Black Eyes Blue", który brzmi nieco jakby został wyciągnięty z repertuaru Stone Sour:

Niestety, Corey Taylor na razie nie podzielił się datą premiery swojego albumu "CMFT".