Po 18 miesiącach Slipknot wrócił do koncertowania. Fani na koncercie w ramach festiwalu Rocklahoma w Pryor w stanie Oklahoma musieli się nieźle zdziwić, gdy zobaczyli Coreya Taylora. Wokalista ma nową maskę. Czy jest lepsza od poprzedniej, która nie spodobała się wielu wielbicielom zespołu?

Corey Taylor ma nową maskę. Jest lepsza od poprzedniej? [ZDJĘCIA]

Pierwszy koncert Slipknota po długiej przerwie odbył się 4 września 2021. Corey Taylor pokazał na scenie swoją nową maskę - tym razem jest biała i oczywiście wygląda jak maska rodem z horroru. Poprzednia była mocno krytykowana przez fanów - czy nowa maska bardziej spodoba się wielbicielom kapeli? Zobaczcie, jak wygląda.

Slipknot właśnie pracuje nad nową płytą, a Corey Taylor twierdzi, że nowe piosenki "będą robiły dym na koncertach". Co więcej dodał, że niektóre kawałki mają być tak ciężkie, że przestraszą fanów Slipknota. Album ma pojawić się w 2022 roku i będzie następcą krążka "We Are Not Your Kind" z 2019 roku. Nowe piosenki usłyszymy zapewne podczas polskiego koncertu. Slipknot zagra 7 sierpnia 2022 roku w Ergo Arenie.