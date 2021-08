Corey Taylor "nigdy nie był tak bardzo chory". Cieszy się, że jest zaszczepiony

Wokalista zaoferował na swoim Instagramie aktualizację dot. jego walki z COVID-19. Lider Slipknota nie ukrywa, że czuje się tragicznie, twierdząc, że "to najgorsza choroba, jaką w życiu przechodził". Stwierdził również, że gdyby nie szczepionka, to byłby w dużo gorszym stanie i spodziewałby się najgorszego.

Zarażenie się koronawirusem wykryto u Taylora w piątek 20 sierpnia 2021 roku. Muzyk odwołał kilka koncertów ze swoim solowym zespołem i spotkania z fanami. Sytuacja jest jednak wyjątkowa i dlatego wokalista postanowił wydać wideo, w którym powiedział nieco więcej na temat swojego stanu zdrowia.

Jak słyszymy w jego filmiku z poniedziałku 23 sierpnia:

Już bliżej, niż dalej. Nadal jestem chory, ale przeszła mi gorączka i ból mięśni. Wszystko chyba wypociłem. Nadal czuję się wstrętnie, ale już niedługo powinienem mieć negatywny wynik testu. Chciałbym podziękować mojej rodzince, przyjaciołom i fanom, którzy przesyłali mi mnóstwo życzeń. Nie macie pojęcia, jak bardzo to pomogło. Chcę też zaznaczyć, że to dzięki szczepionce przeżyłem to spotkanie z wirusem. Nigdy nie czułem się gorzej podczas choroby. Myślę, że gdyby nie szczepionka, to bałbym się najgorszego. Na szczęście miałem dodatkową warstwę ochrony i wyszedłem z tego cało. Jeśli nadal się zastanawiacie, czy się szczepić, to moim zdaniem jest to najlepsza rzecz, którą możecie teraz zrobić.