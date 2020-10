Corey Taylor opublikował kulisy kręcenia jednego z ostatnich klipów z jego udziałem

Corey Taylor pracowitym muzykiem jest. Slipknot to jeden z najpopularniejszych na świecie zespołów metalowych powstałych w latach 90. Muzycy nie narzekają na brak zajęć, jednak wokalista kapeli bierze na siebie coraz więcej dodatkowych obowiązków.

Corey Taylor w kulisach kręcenia "Black Eyes Blue"

W 2002 roku Taylor reaktywował swój zespół Stone Sour, gdzie mógł realizować pomysły, które nie pasowały do Slipknota. Jednak ostatnio postanowił jeszcze bardziej poszerzyć swoje twórcze możliwości i wydał solowy album.

Debiutancka płyta solowa Coreya Taylora ukazała się 2 października 2020 roku nakładem Roadrunner Records. Muzyka zaprezentowana przez artystę jest inna niż ta, z której znaliśmy go do tej pory. Materiałowi bliżej do klasycznego rocka niż wściekłego metalu. Taylor promuje swój album między innymi singlem "Black Eyes Blue", do którego powstał teledysk.

Wokalista zamieścił w sieci wideo prezentujące kulisy powstawania klipu. Materiał możecie obejrzeć poniżej: