Corey Taylor ujawnia, ile pieniędzy Slipknot zarabia na milionie wyświetleń na YouTubie. "Lars miał rację"

Corey Taylor udzielił niedawno wywiadu Irish Times. Muzyk został zapytany między innymi o serwisy streamingowe. Dziennikarz był ciekawy, czy z perspektywy artysty, który odniósł sukces ma on jakieś przemyślenia na temat nowych metod słuchania i pozyskiwania muzyki. Padło pytanie, czy dzięki tantiemom ze sprzedaży streamingowej kapela może się utrzymać.

Okazuje się, że Taylor nie ma zbyt dobrego zdania na temat ścieżki, którą podąża aktualnie przemysł muzyczny rozwijając streaming.

" Można byłoby się utrzymać, gdyby system działał inaczej niż działa. Aktualnie otrzymujesz za streaming śmieszne grosze. Gdyby w internecie płaciło się za muzykę w podobny sposób, co w radiu, można by było za to żyć. Mam znajomych, którzy musieli zrezygnować z grania, mimo że byli popularni, ponieważ nie starczało im funduszy na podstawowe potrzeby. Średnio znane i całkiem undergroundowe kapele nie mają lekko. Bardziej opłaca im się grać w lokalnych klubach, niż nagrywać album. Zarabiasz wtedy więcej. Wytwórnie zgarniają lwią część pieniędzy autorów, ponieważ tak to działa. Dopóki artysta nie będzie mógł normalnie zarabiać za swoją pracę, to będzie nieustająca bitwa o przetrwanie. Widziałem, że to nadchodzi już lata temu. Nie mam problemu ze streamingiem. Mam problem z tym, w jaki sposób te usługi zdzierają zyski z artystów. Nie zmienię zdania na ten temat do dnia mojej śmierci. "

Ile zarabia Slipknot na wyświetleniach z YouTube'a?

Dziennikarz postanowił poprosić Taylora o konkrety, żeby zobrazować czytelnikom sytuację. Corey wyznał, ze najniższe stawki zarabia się na YouTubie, a milion wyświetleń na portalu to zaledwie 400 dolarów. Muzyk przyznał, że Lars i Metallica mieli rację pozywając Napstera lata temu, ponieważ nie mamy kontroli nad rozwojem technologii, która coraz częściej rujnuje życie wielu ludziom. Artysta miał tu na myśli nie tylko przemysł muzyczny, ale też media społecznościowe czy używanie nowych rozwiązań do ataków na inne kraje.

Slipknot na koncercie w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot wydała niedawno album "We Are Not Your Kind". Muzycy ruszyli właśnie z trasą koncertową promującą płytę. Jeden z koncertów odbędzie się w Polsce. Slipknot wystąpi już 6 lutego 2020 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety na wydarzenie są dostępne na livenation.pl. Gościem specjalnym na koncercie będzie polski Behemoth.

