Corey Taylor wieści wszem i wobec, że Slipknot wyda nowy album jeszcze w 2022 roku

Corey Taylor zdradził, że Slipknot wyda nowy album w tym roku

Teraz wokalista Corey Taylor potwierdził na Twitterze, że zespół planuje sporo rzeczy na rozpoczynający się dopiero rok 2022. Wśród nich jest wspomniany nowy album, sekretne "przygotowania do balu maturalnego w rodzinnym mieście", a także "nowości w sprawie filmu 'Zombie versus Ninja'".

Jak czytamy na Twitterze:

Ogłoszenia parafialne na 2022 rok: nowości o ZvN, album Slipknota, sekretne plany na "bal maturalny". Bądźcie czujni! "Trzymajcie się ramy, to się nie pos..." - Franklin D. Roosevelt

Taylor w grudniu 2021 roku zdradził, że zamierza nagrać ponownie jeden kawałek, który nie do końca mu siedział. Miksowanie albumu zostało zaplanowane na styczeń 2022 roku, a Shawn "Clown" Crahan pracuje już nad szatą graficzną nowego krążka.

Plan jest teraz taki - w styczniu chcemy zrobić miks, żeby móc wydać album w ciągu kolejnych dwóch-trzech miesięcy. Mam do zrobienia jeszcze cztery kawałki i nagrywam jeden ponownie. Nie jestem zadowolony z tego, jak w nim śpiewałem. To rzadkość w naszej branży. Wiesz o co chodzi? Mogę usiąść, posłuchać czegoś i stwierdzić: "Nagram to lepiej". To mi zajmie jakieś 5 dni - 4 nowe kawałki i poprawienie wszystkiego innego, co mi nie siedziało.

Taylor zdradził przy okazji, że pracują nad wideo do "The Chapeltown Rag", co może oznaczać, iż kawałek będzie jednak singlem zapowiadającym cały krążek, a nie tylko pojedynczym "wyskokiem" jakim był banger "All Out Life" - chociaż ten był mocno związany z "We Are Not Your Kind", bo samo hasło było powtarzane wielokrotnie w piosence, ale ostatecznie nie trafił na album.