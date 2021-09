Corey Taylor wskazał utwór, który jego zdaniem jest odpowiednikiem "Stairway to Heaven" nowej generacji. Nikogo nie powinno dziwić, że to kawałek Metalliki.

Corey Taylor wskazał "Stairway to Heaven nowej generacji"

Corey Taylor niedawno porozmawiał z kanałem Knotfest na YouTube, twierdząc, że "Enter Sandman" Metalliki jest absolutnym klasykiem i "riffem ze sklepu muzycznego", stawiając przebój Hetfielda i spółki na równi ze "Stairway to Heaven" Led Zeppelin i "Smoke on the Water" Deep Purple.

Wokalista przyznał, że to jeden z pierwszych utworów, którego nauczył się grać na gitarze:

Jedną z pierwszych rzeczy, których nauczyłem się grać na gitarze jest "Enter Sandman" Metalliki. To było takie "Stairway to Heaven", czy "Smoke on the Water" naszej generacji. Ten riff... to jest coś, co nazywam "wirusem Guitar Center". W sklepie zawsze jest ktoś, kto gra "Sandmana", czy "Crazy Train". To jeden z tych riffów, który jest fundamentem współczesnej muzyki.

Muzyk stwierdził, że granie Metalliki jest swojego rodzaju "rytuałem przejścia" - każdy ich gra, każdy ich zna:

To jest swojego rodzaju inicjacja - po prostu wiesz, jak to grać. Dlatego grałem kawałki Metalliki na dosłownie każdym etapie mojej kariery. Zawsze. Od pierwszych występów jako dzieciak z Criminal Mischief, aż do teraz i grania solowych koncertów.

Poniżej zobaczycie pierwszą część rozmowy z Coreyem Taylorem:

Oglądaj

Miłość Taylora do Metalliki jest oczywista - chociażby kilka lat temu zagrał "Creeping Death" z Trivium podczas Golden Gods Awards, a niedawno nagrał cover "Holier Than Thou", który trafił na kompilację "Metallica Blacklist".