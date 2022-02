Corey Taylor wyda płytę z coverami. Znajdą się na niej kawałki m.in. Metalliki i Kiss

Corey Taylor wydaje album z coverami

Jeden element tej układanki już słyszeliśmy - na nowej płycie Coreya Taylora ze Slipknota znajdzie się m.in. cover "Holier Than Thou" z repertuaru Metalliki. Ten kawałek przygotowano specjalnie z okazji 30-lecia "Czarnego Albumu" czwórki z San Francisco i trafił na wydawnictwo "Metallica Blacklist".

Oprócz tego Taylor wydał już kolejnego singla i jest to kawałek "On The Dark Side" z repertuaru grupy John Cafferty & The Beaver Brown Band. Posłuchacie go poniżej:

Oprócz tego znajdziemy na nim kilka coverów takich grup, jak Kiss, czy Dead Boys, a także akustyczne wersje kawałków autorstwa Taylora - tu mowa o solowych piosenkach "Kansas" i "Halfway Down", a także wykonaną na żywo mieszankę utworów "Home/Zzyzx".

Tak prezentuje się pełna tracklista nowego wydawnictwa "CMFB... Sides" od Coreya Taylora:

"Holier Than Thou" (Metallica cover) "All This And More" (Dead Boys cover) "Kansas" (acoustic) "Shakin'" (Eddie Money cover) "Home/Zzyzx" (Stone Sour medley) (live) "Lunatic Fringe" (Red Rider cover) "Got To Choose" (KISS cover) "Halfway Down" (acoustic) "On The Dark Side" (John Cafferty & The Beaver Brown Band cover)

Wspomniany album zadebiutuje już 25 lutego 2022 roku. Przypominamy, że w tym roku mamy usłyszeć również nowy krążek Slipknota.