Corey Taylor wyjaśnia, jak według niego będzie wyglądał powrót koncertów po pandemii

Pandemia koronawirusa trwa i krzyżuje drogi niemal wszystkim gałęzią gospodarki. Mocno w kość z powodu zakazu imprez masowych oraz mniejszych zgromadzeń dostaje branża muzyczna. W czterech etapach odmrażania gospodarki zaproponowanych przez rząd koncerty i festiwale nie znalazły się wcale.

Za granicą również odwołuje się duże koncerty i festiwale. Kolejni muzycy przepraszają fanów za przełożone trasy i zapraszają na swoje występy po pandemii. O tym, jak według niego będą wyglądać koncertowe realia, gdy rozprzestrzenianie koronawirusa zostanie zatrzymane, opowiedział Corey Taylor z grupy Slipknot.

Lider zespołu w wywiadzie z Rock Feed stwierdził:

Wydaje mi się, że paranoja będzie trwała, nawet po wymyśleniu leku lub szczepionki na koronawirusa. Zajmie nam trochę czasu, zanim wszystko wróci do normy. "

Wszystko zależy od tego, czy otworzymy się na koncerty z powrotem. (..) Wydaje mi się, że powoli zaczną pojawiać się pojedyncze występy i organizatorzy będą badać zainteresowanie tematem. Sprawdzać, czy świat jest gotowy do powrotu takich wydarzeń.

Chociaż wizja Coreya Taylora nie jest najbardziej korzystna dla osób z jego branży, muzyk widzi światełko w tunelu, które może nie być nadjeżdżającym pociągiem:

"

Jeśli dobrze to rozegramy i ponownie wzbudzimy wśród ludzi entuzjazm, może w ciągu roku, albo półtora zobaczymy zainteresowanie, jakie mieliśmy tymi wydarzeniami wcześniej.

Myślę, że kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że wszystko jest w porządku, a dawno nie byli na koncercie - będą chcieli do tego wrócić. Będą zmęczeni oglądaniem występów na YouTubie i na swoich telefonach, będą chcieli znowu przeżyć to na własnej skórze. Wtedy zobaczymy prawdziwe odrodzenie i wybuch muzyki na żywo. To będzie dla nas cudowne. "