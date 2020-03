Życie muzyków wcale nie jest takie różowe - na trasie koncertowej nie ma czasu na odpoczynek, a jeśli zdrowie podupada muzycy starają się robić wszystko, by wyjść na scenę. Wiadomo, że przy poważnych problemach zdrowotnych nie ma mowy o tym, żeby ryzykować, ale niekiedy sami artyści nie słuchają lekarzy i robią swoje.

Corey Taylor wystąpił ze złamaną stopą. Jak mu poszło?

Przed koncertem Slipknota w Helsinkach 24 lutego 2020 doszło do nieprzyjemnego wypadku - tlenowa butla spadła na nogę wokalisty. Mimo tego, Corey Taylor postanowił wyjść na scenę. Opowiedział o całym zderzeniu publice i jego podejrzeniach, że złamał kości:

" Nie ma nawet mowy o tym, że nie zagramy koncertu. Mogę trochę kuleć, ale dam z siebie wszystko. "

Zobaczcie nagranie z tego koncertu - niestety rzeczywiście Corey Taylor miał problem z chodzeniem:

Ostatnia wizyta Slipknota w naszym kraju odbyła się 6 lutego 2020 w ramach trasy We Are Not Your Kind World Tour. Zespół zagrał w łódzkiej Atlas Arenie.

Zobacz także: Slipknot zagrał w Polsce koncert w ramach trasy We Are Not Your Kind World Tour [ZDJĘCIA]