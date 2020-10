Corey Taylor ze Slipknota wydał pierwszy solowy album. Posłuchajcie "CMFT"

Corey Taylor sam siebie nazywa "najsławniejszą osobą, o której nigdy nie słyszałeś". Ma do tego w gruncie rzeczy pełne prawo - jako wokalista Slipknota i Stone Sour osiągnął niezwykły sukces i od wielu lat należy do ścisłej czołówki metalowych "gwiazd", które jak wiemy, nie są zbyt znane wśród mainstreamowej widowni.

Corey Taylor wydał solowy album

Być może jego solowy album poprawi jego "celebrycki" status. Najważniejsze jest jednak to, by muzyka była dobra. Czy taka jest? O tym możecie się przekonać sami - jego krążek "CMFT" jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a poniżej macie playlistę z albumem na YouTubie:

Solowy krążek pojawia się w sprzedaży 14 miesięcy po debiucie dobrze przyjętego albumu "We Are Not Your Kind" Slipknota. Oryginalnie Taylor miał spędzić większość 2020 roku na trasie koncertowej promującej wydawnictwo, ale pandemia zatrzymała te plany. Żeby zabić czas, wokalista wszedł do studia, by nagrać solowy krążek.

Płyta "CMFT" została wyprodukowana przez Jaya Rustona, a w nagraniach pomogli gitarzyści Christian Martucci (Stone Sour) i Zach Throne, basista Jason Christopher oraz perkusista Dustin Robert.