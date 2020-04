Córka Chrisa Cornella zaśpiewała cover Temple Of The Dog, aby zebrać pieniądze na walkę z COVID-19

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na świecie zbliża się do 2,5 miliona osób. Szpitale w niemal każdym zakątku naszej planety pracują na pełnych obrotach, aby pacjenci wychodzili z placówek w pełni sił. Udało się to już w przypadku przeszło 656 tysięcy osób. Jednak aby ta liczba rosła, medycy potrzebują wsparcia, szczególnie finansowego.

W związku z pandemią, każdy kraj i niemal wszystkie branże przeżywają kryzys, a ich braki w budżecie rosną. W coraz gorszej kondycji jest także służba zdrowia. Walkę z COVID-19 aktywnie wspierają gwiazdy, muzycy i celebryci. Niedawno odbył się koncert "One World: Together At Home", który obejrzało ponad 21 milionów widzów w samych Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa Lady Gagi i Światowej Organizacji Zdrowia zebrała około 130 milionów dolarów do walki z COVID-19.

Swoją cegiełkę w walce z koronawirusem postanowiła dołożyć także córka Chrisa Cornella. 15-letnia Toni nagrała cover hitu Temple of the Dog "Hunger Strike". Piosenka pochodzi z 1991 roku i znalazła się na płycie "Temple of The Dog", jej autorem był ojciec nastolatki.

Toni nagrała utwór w domowym studiu zmarłego ojca, aby uzyskać darowizny na walkę z pandemią. Jej inicjatywa była częścią akcji "Music Lives", w której wzięło udział około 100 artystów.

15-latka zachęciła do odsłuchania swojego wykonania słowami:

" Cześć, jestem Toni Cornell, siedzę w pracowni mojego taty w tych szalonych czasach. Zaśpiewam dla was jedną z moich ulubionych piosenek. Kocham cię tatusiu i mam nadzieję, że wykonam ten utwór z należytym szacunkiem. "

Nagranie możecie obejrzeć za pośrednictwem oficjalnego konta Chrisa Cornella na Twitterze: