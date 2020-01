Córka Dave'a Grohla skradła show Nirvanie. Posłuchaj jej wykonania "Heart-Shaped Box"

Charytatywna organizacja The Art of Elysium corocznie organizuje specjalną galę, podczas której występują znane gwiazdy i zbierane są fundusze na pomoc potrzebującym muzykom. Podczas ostatniej imprezy, która odbyła się w styczniu 2020 zagrała Nirvana i była to rzadka okazja, by zobaczyć Dave'a Grohla, Krista Novoselica i Pata Smeara razem na scenie. Muzycy grali ostatni raz w 2014 roku, gdy to Nirvana została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Córka Dave Grohla skradła show Nirvanie. Posłuchaj jej wykonania "Heart-Shaped Box"

Na charytatywnym koncercie oczywiście nie mogło zabraknąć wyjątkowych gości - na scenie pojawili się m.in. Beck, St Vincent czy Marilyn Manson. Utwór "Heart-Shaped Box" zaśpiewała 13-letnia córka Dave'a Grohla, Violet. Dziewczyna zachwyciła widzów swoim wykonaniem piosenki Nirvany i po występie sporo mówiło się o utalentowanej córce Grohla, która świetnie oddała klimat piosenki.

Violet występowała już niejednokrotnie u boku swojego taty. Chociażby w 2018 roku dziewczyna zaśpiewała cover Adele podczas charytatywnego koncertu w Fox Theater Oakland.

