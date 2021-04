The Struts postanowił zaprosić do studia córkę Michaela Jacksona, Paris. Wspólnie nagrali kawałek "Low Key in Love", który oddaje klimat barów w stylu lat 70.

Córka Michaela Jacksona nagrała utwór z The Struts. Przeniosą Was do baru w stylu lat 70.

Jakie to uczucie, wejść do baru i poczuć jego atmosferę? Jak wyjaśnia Luke Spiller z The Struts "Low Key In Love" powstało po jego randce w Los Angeles w stylizowanym na lata 70. barze Good Times at Davey Wayne’s:

Wszedłem do studia i wyjaśniłem, że potrzebujemy piosenki, która pokaże esencję uczucia, gdy przekraczasz próg baru i chłoniesz jego atmosferę. Padł pomysł, by był to duet. Wtedy przypomniałem sobie o świetnym akustycznym secie Paris Jackson, który miałem przyjemność oglądać tamtej nocy, gdy odbywała się rzeczona randka. Wewnętrznie czułem, że nic nie dzieje się przypadkiem, dlatego napisałem do niej. Nasza współpraca musiała być zapisana w gwiazdach. Paris sprawiła, że piosenka nabrała zupełnie nowego wymiaru i ożywiła całą historię.

Posłuchajcie zatem, jak brzmi wspólny utwór The Struts i Paris Jackson:

Oglądaj

Paris Jackson wydała jesienią 2020 debiutancki album "wilted", który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród krytyków muzycznych, jak i fanów. Artystka do pracy nad krążkiem zaprosiła Andy’ego Hulla i Roberta McDowella z Manchester Orchestra.

Córka Jacksona ma już na swoim koncie okładki magazynów, w tym „Vogue” i „Harper’s Bazaar”, zadebiutowała również na wybiegu u Jeana-Paula Gaultiera podczas jego ostatniego w karierze pokazu. Pracowała też jako aktorka w filmie i telewizji, dzieląc ekran z takimi gwiazdami jak Lee Daniels, Charlize Theron, Joel Edgerton czy Rachel Winters.

Grupa The Struts powstała w 2012 w angielskim mieście Derby. Koncertowali m.in. z The Rolling Stones, The Who, Guns N’ Roses czy Foo Fighters, a Mötley Crüe osobiście wybrało ich na support na ostatnie w karierze koncerty. Ich debiutancki album "Everybody Wants" ukazał się w 2016, a dwa lata później światło dzienne ujrzał "YOUNG & DANGEROUS". Przerwanie trasy z powodu pandemii zaowocowało serią nagrań do kolejnego albumu. "Strange Days" ukazało się w październiku 2020. Na płytę trafił m.in. cover b-side’a KISS oraz duety z Albertem Hammondem Jr. z The Strokes czy Robbiem Williamsem.