Córka Michaela Jacksona wypuściła swój pierwszy singiel. Jak brzmi "Let Down"?

Paris Jackson uwielbiała śpiewać odkąd była małą dziewczynką. To raczej nie powinno nikogo dziwić - w końcu pochodzi z wysoce utalentowanej muzycznie rodziny. Po występach w zespole The Soundflowers, córka Michaela Jacksona nareszcie jest gotowa na wypuszczenie własnego solowego albumu.

Córka Michaela Jacksona wypuściła swój pierwszy singiel

Ten jest promowany przez kawałek "let down", który opowiada o narodzinach i upadku miłości. Kawałek został wyprodukowany przez Andy'ego Hulla z Manchester Orchestra. Sam klip wyreżyserowała Meredith Alloway. Jackson sama napisała tekst i muzykę do kawałka, który usłyszeć możecie poniżej:

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Paris Jackson opublikowanym na łamach portalu Spin:

" Czuję tak wiele różnych emocji. Jestem podekscytowana, zdenerwowana, ale raczej wdzięczna i szczęśliwa. Wolność do tworzenia, nikt nie mówi mi, jak mam śpiewać, co mam śpiewać, co mam pisać. To jest piękne. To jest dar, to błogosławieństwo. "

"let down" to pierwszy singiel z nadchodzącego krążka "Wilted". Debiut Paris Jackson trafi do sprzedaży i na platformy streamingowe już 13 listopada 2020 roku.