Córka Ozzy'ego Osbourne'a trafiła na odwyk. To jej siódma walka z używkami

Kelly Osbourne zdecydowała się kolejny raz na leczenie w klinice odwykowej. Co spowodowało jej powrót do używek?

Córka Ozzy'ego Osbourne'a znowu musiała wybrać się na odwyk. Kumulacja problemów sprawiła, że Kelly Osbourne ma załamanie nerwowe, które spowodowało jej powrót do używek. Córka wokalisty wybrała się na odwyk po raz siódmy.

Kelly Osbourne w wieku 13 lat przeszła operację migdałków i wówczas przepisano jej środek przeciwbólowy Vicodin. Tak zaczęły się jej problemy z uzależnieniem - w ruch poszły opioidy, alkohol i marihuana.

Córka wokalisty była już 6 razy na odwyku i jak podaje Radar Online, zdecydowała się kolejny raz na terapię, bo z powodu załamania nerwowego znowu sięgnęła po używki. Kelly będzie się leczyć w klinice odwykowej w Austin w Teksasie.

Niestety w ostatnim czasie nawarstwiło się sporo problemów - Osbourne rozstała się ze swoim partnerem, jej matka, Sharon, pokłóciła się z prowadzącą show "The Talk" i odeszła z programu. Co więcej Ozzy cierpi na Parkinsona. Sytuację nie polepszył wcale lockdown spowodowany pandemią. To wszystko sprawiło, że Kelly cierpi na załamanie nerwowe, które poskutkowało jej powrotem do używek. Miejmy nadzieję, że terapia jej pomoże i nie będzie musiała już wracać do klinik odwykowych.