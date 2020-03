Córka Ozzy'ego Osbourne'a, wymyśliła akcję, by zachęcić wszystkich do pozostania w domu. Okazuje się, że Kelly bardzo tęskni za rodzicami, którzy obecnie są w domowej izolacji i postanowiła ich wesprzeć, ponieważ z powodu swojego wieku są w grupie ryzyka. Sprawdźcie, jak możecie wesprzeć rodzinę Ozzy'ego i zachęcić innych do pozostania w domu.

Córka Ozzy'ego zachęca do pozostania w domu. Na czym polega akcja #StayHomeForOzzy?

Kelly Osbourne na swoim Instagramie wyznała, że chciałaby podzielić się ze swoimi fanami jakąś pozytywną informacją, ale prawda jest taka, że ona sama się boi. Jej rodzice, szczególnie ojciec, są zagrożeni. Nie spodziewała się, że ich spotkanie, do którego doszło 3 tygodnie temu spowoduje tak długą rozłąkę. Kelly wyznała, że została w domu dla swoich rodziców i postanowiła innych zachęcić również do tego, by nie narażać osoby starsze, które mogą nie przeżyć zarażenia koronawirusem:

" Musimy się poświęcić. Zostałam w domu dla mojej mamy i taty. Jeżeli nie macie dla kogo zostać w domu, to zostań w nim dla Ozzy'ego, pomóż poprawić humor mojemu tacie, który przechodzi kwarantannę. Opublikuj zdjęcie, na którym będziesz udawać Ozzy'ego i umieść hasztag #StayHomeForOzzy. "

Zostaniesz w domu dla Ozzy'ego? Już drugi tydzień siedzę w domu, robię to dla siebie i moich bliskich Oczywiście, popieram tę akcję! Kim jest Ozzy?

Wielu artystów apeluje, by w miarę możliwości zostać w domu. Chronimy w ten sposób nasze zdrowie, jak również starsze i schorowane osoby, które są bardziej narażone.

W social mediach niejednokrotnie możemy zobaczyć hashtag #ZostańWDomu , który ma nam przypominać, by bez potrzeby nie wychodzić z mieszkania. Polski rząd zakazał wychodzenia z domu, wyjątkiem jest wyjście do pracy, na zakupy lub spacer z psem. Pamiętajmy, by zachowywać bezpieczną odległość od innych osób oraz nie wychodzić do sklepu w porannych godzinach, bo właśnie wtedy większość starszych osób wybiera się na zakupy.

Zobacz także: Dziewczynka namawia Polaków do zostania w domu. Rodzina śpiewa o koronawirusie i podbija sieć