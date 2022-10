Córka Willa Smitha gra metal i "rozbija" gitarę na scenie. Zobaczcie jej szalony występ [WIDEO]

Willow Smith to 21-letnia córka Willa Smitha i Jady Pinkett Smith. Dziewczyna odziedziczyła słuch muzyczny po swoich rodzicach i wydała całkiem niedawno rockowy album "Coping Mechanism". Wokalistka pojawiła się w programie "Saturday Night Live" i wykonała utwory "Curious/Furious" oraz "Ur a Stranger" rozbijając gitarę na scenie. Jest ogień, zresztą przekonajcie się sami!

7 października 2022 ukazał się już jej 5. studyjny album "Coping Mechanism" i podobnie jak na poprzedniej płycie "Lately I Feel Everything" z 2021 słychać, że Willow Smith na serio poświęciła się rockowej muzyce.

Podczas jej występu w programie "Saturday Night Live" wokalistka zaprezentowała piosenki z nowej płyty. Na pewno show było zaskoczeniem dla widzów, bo Willow wydzierała się do mikrofonu, wbiła gitarę w makietę telewizora i kopnęła w stojak z mikrofonem.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy krążek Willow Smith zatytułowany "Coping Mechanism":

Jak podaje topguitar.pl, Willow Smith przy okazji wcześniejszym wywiadów tak wypowiadała się na temat rockowej sceny zdominowanej przez "białych mężczyzn":

Myślę, że jedynym powodem, dla którego starsi, biali mężczyźni słuchają głównie tej muzyki, jest to, że metal przez długi czas był władany właśnie przez tych ludzi. Teraz nowi kolorowi ludzie przychodzą, aby powiedzieć, że to naprawdę nie jest tak, jak powinno wyglądać. Rock jest dla wszystkich, zamierzam zabrać moich ludzi w kosmos i będziemy to robić po naszemu. Miejmy nadzieję, że starsi, biali kolesie też to wyeksponują.