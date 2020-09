Córka muzyka Scorpions pojawiła się w polskim Top Model. Jak ocenili ją jurorzy?

W programie Top Model modelki i modele marzący o wielkiej karierze prezentują swoje wdzięki przed jurorami. Widzowie oglądali zmagania uczestników w castingach, teraz finaliści będą próbować swoich sił w bootcampie. W 3. odcinku najnowszego sezonu programu na castingu zobaczyliśmy córkę basisty Scoprions. Jak sobie poradziła?

Córka muzyka Scorpions pojawiła się w Top Model. Jak ocenili ją jurorzy?

23-letnia Maria Stańczyk-Mąciwoda to córka basisty Scorpions, Pawła Mąciwody, który gra w zespole od 2003 roku. Gdy jurorzy się dowiedzieli o słynnym ojcu uczestniczki, zaprosili go na scenę. Joanna Krupa wyznała, że "ma ciarki", zaś Katarzyna Sokołowska wyznała, ze wyrastała na muzyce Scorpions. Mimo tego zachwytu jurorów, Maria nie przeszła do kolejnego etapu konkursu.

Córka basisty Scorpions stawia również pierwsze kroki w muzyce. Zobaczcie jej nagrania:

