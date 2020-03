Coronavirus z Chin nagrał singiel blackmetalowy "The End Is Near"

O koronawirusie mówi już cały świat. W związku z zagrożeniem zakażenia ludzie zaczynają bardziej dbać o higienę, wykupują ze sklepów środki czystości oraz żywność. Każdy chce być przygotowany na epidemię. Na zwiększającej się z dnia na dzień panice zyskują producenci preparatów do dezynfekcji oraz maseczek. W gorszej sytuacji są za to sklepy internetowe, które wysyłają paczki z Chin, czy Grupo Modelo, firma piwowarska eksportująca browar Corona Extra, który nie zachęca do spożywania swoją nazwą.

Coronavirus z singlem blackmetalowym "The End Is Near"

Jedni panikują, inni próbują się zabezpieczać przed wirusem, a jeszcze inni zachowują dystans i żartują z sytuacji. W sieci roi się od gifów, memów i komiksów związanych z chorobą. Z kolei na YouTubie pojawił się singiel "The End Is Near" blackmetalowej kapeli Coronavirus. W opisie nagrania czytamy, że formacja pochodzi z Chin, czyli miejsca, z którego zaczął rozprzestrzeniać się wirus.

Trudno stwierdzić, czy piosenka to kolejny żart, czy może kapela faktycznie istnieje i ma zamiar rozwijać swoją karierę. Dzieła Coronavirusa możecie posłuchać poniżej:

Coronavirus "The End Is Near". Tekst

" My eyes

Burn in the fire

of the Inferno

My ears Hear nothing but

Screams from un'anima in pena

Dolore senza fine

Nessun rimpianto

Inferno

un incubo vivente

My hands

Are heavier than Iridio

Nothing but an

Dolore senza fine

Fática, every day feeling

Dolore senza fine

Nessun rimpianto "

