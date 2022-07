Obecnie panuje moda na piosenki z popularnych serialu. Udowodnił to chociażby utwór Kate Bush "Running Up That Hill", który wrócił na listy przebojów po tym, jak pojawił się w 4. sezonie serialu Netflixa "Stranger Things". Po 37 latach od pierwszego wydania, dzień po pojawieniu się w serialu piosenka była w Polsce odtwarzana na Spotify o 1300% częściej niż średnio w poprzednich dniach. Finał 4. sezonu serialu zwrócił uwagę fanów również na "Master of Puppets" Metalliki, który miał chociażby w Polsce o 237% więcej odtworzeń niż w normalny dzień. To 3,5 razy więcej niż zwykle. Nic zatem dziwnego, że pewni YouTuberzy postanowili połączyć te dwa muzyczne światy w jedno.

A gdyby Metallica nagrała "Running Up That Hill"? Posłuchajcie hitu Kate Bush w metalowej wersji [WIDEO]

YouTuberzy Anthony Vincent i Steve Terreberry wzięli na warsztat przebój "Running Up That Hill", który pochodzi z piątej płyty Kate Bush zatytułowanej "Hounds of Love" z 1985 roku. Utwór przeżywa drugą młodość dzięki produkcji "Stranger Things". Na przestrzeni wielu lat doczekał się wielu coverów. W związku z pojawieniem się w produkcji Netfliksa również piosenki Metalliki, wręcz prosiło się, by stworzyć metalowy cover hitu Kate Bush. Posłuchajcie, jak znani YouTuberzy przerobili utwór z lat 80.

Oglądaj

Tymczasem Metallica podzieliła się lyric video do "Master of Puppets" - utwór od 36 lat nie miał klipu. Zapewne pojawienie się teledysku było związane z dużym zainteresowaniem utworu po premierze "Stranger Things".